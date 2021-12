Covid-19. Disponível autoagendamento para vacinação de crianças a partir dos 7 anos e casa aberta para maiores de 40 anos

Notícia atualizada às 16h59

Já é possível fazer o autoagendamento da vacinação contra a covid-19 de crianças a partir dos 7 anos. O serviço ficou disponível, esta terça-feira, no site da Direção-Geral da Saúde (DGS), tal como o regime de casa aberta que está agora pronto para receber pessoas a partir dos 40 anos para a dose de reforço da vacina Janssen.

De acordo com a entidade, a partir de hoje, "as pessoas com 40 ou mais anos, que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias, podem recorrer aos centros de vacinação em regime 'casa aberta'", acrescentando que nesta modalidade também estão inseridas todas as pessoas com 60 ou mais anos para as duas vacinas contra a covid-19 e/ou contra a gripe.

As autoridades de saúde frisam a necessidade de consultar os horários antes de se dirigirem a um centro de vacinação, ao recordar que os períodos da tarde "têm geralmente menos afluência".

A vacinação das crianças entre os 7 e os 11 anos será feita, exclusivamente, nos dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro. Já nos dias 15 e 16 será feita a vacinação das crianças entre os 6 e os 7 anos e a 22 e 23 de janeiro a de crianças de 5 anos.

As segundas doses serão administradas entre 5 de fevereiro e 13 de março.

É de realçar que crianças que tenham comorbilidades têm prioridade na vacinação, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, dirigindo-se aos centros de vacinação.