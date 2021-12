Jorge Jesus sobre saída: "Para os interesses do Benfica e para todos, achei que era a melhor decisão"

O Benfica emitiu, esta terça-feira, um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobliliários (CMVM) a confirmar que Jorge Jesus deixa de ser treinador das 'águias' "com efeitos imediatos". O treinador Nélson Veríssimo, da equipa B dos encarnados, vai assumir o comando "até ao final da presente temporada".

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube da Luz.

O presidente das 'águias', Rui Costa, acompanhado por Jorge Jesus, disse, em conferência de imprensa, que este "não era o desfecho" que ambos ambicionavam. "Com a mesma frontalidade que sempre tivemos juntos, chegamos à conclusão de que este dia acabou por ser melhor para ambas as partes. Queria agradecer toda a dedicação e desejar-lhe, a Jorge Jesus e à sua equipa técnica, as maiores felicidades para a carreira", terminou o líder do Benfica, passando depois a palavra a Jesus.

O treinador disse que o projeto que "abraçou com o coração chegou ao fim", ao admitir: "vim a pensar que era uma solução e não um problema". "Para os interesses do Benfica e para todos, achei que era a melhor decisão", afirmou Jesus, que, ao terminar a sua intervenção, se levantou, tal como Rui Costa, deixando como última imagem um abraço entre os dois líderes.

De notar que Nélson Veríssimo abandonou hoje os comandos da equipa secundária que está em Santa Maria da Feira para uma partida frente ao Feirense, hoje às 18h, para se deslocar ao centro de estágios do Benfica para liderar o treino da equipa principal, que foi adiado para esta tarde.

Este é o dia de grandes emoções para este técnico que já substituiu Bruno Lage, quando estava de saída do Benfica. Segundo vários órgãos de comunicação social, a mãe do técnico morreu devido a uma doença prolongada esta terça-feira.