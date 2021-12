Covid-19. Quaresma diz estar "bem", quase "sem sintomas" e promete dar "uma trivelada" no vírus

Ricardo Quaresma, um dos três casos positivos de covid-19 no plantel do Vitória de Guimarães, afirmou, esta terça-feira, que está “bem” e “praticamente sem sintomas”. Nas redes sociais, prometeu ainda “dar uma trivelada” no vírus “para voltar mais forte”.

“Amigos. Estou bem, praticamente sem sintomas e vacinado”, começou por escrever o jogador. “Por mais cuidados que tenhamos, este vírus é manhoso e não respeita as regras do jogo. Por isso é que temos de o combater como equipa. Temos de cuidar uns dos outros, só assim conseguiremos vencer”, alertou.

Quaresma agradeceu ainda “por todas as mensagens” e “carinho” e garante: “vou dar uma trivelada nisto para voltar mais forte”.

O Vitória de Guimarães confirmou hoje que tem três baixas devido à covid-19. Além de Quaresma, testaram também positivo Marcus Edwards e Gui.