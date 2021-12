Após polémica com deputado australiano em 2015, Amber Heard batiza cão com o seu nome

Amber Heard pode não ser capaz de perdoar facilmente e a prova disso é o nome que colocou ao seu novo cão. A atriz batizou o novo membro da família de Barnaby Joyce, o nome de um deputado australiano com quem já tinha protagonizado uma polémica, e partilhou a novidade nas redes sociais.

“Conheçam o novo membro da família Heard, Barnaby Joyce!”, escreveu na legenda da imagem, que partilhou nas redes sociais, e na qual surge abraçada ao cão.

As tensões entre Amber Heard e Barbaby Joyce começaram em 2015, altura em que a atriz ainda estava casada com Johnny Depp e em que Joyce era ministro da Agricultura. Tudo começou quando a modelo viajou para a Austrália, com o agora ex-marido, num avião privado, sem reportar a presença dos cães. Foi então que Joyce deu 48 horas para que estes enviassem os animais de volta para os Estados Unidos ou seriam abatidos.

Uma vez que as regras são muito rígidas na Austrália no que diz respeito à entrada de animais no país, Joyce justificou que a lei tinha de ser cumprida, mesmo para as celebridades.

“Se começamos a deixar astros de cinema, mesmo que seja o homem mais sexy do mundo, entrar com os seus animais de estimação no nosso país, então por que não desrespeitamos a lei para todo a gente?”, questionou na época.

Heard e Depp acabaram por enviar os animais para os EUA e fizeram um vídeo a pedir desculpa pelas infrações cometidas. Na altura, a atriz acabou apenas por pagar uma multa.

Agora, vários anos passados, a modelo parece não ter esquecido a polémica. Enquanto uns fãs acharam o nome do novo cão de Heard “hilariante”, outros consideraram a atitude “doentia”. Face às críticas, a atriz acabou por desativar os comentários à publicação.