Energia. Consumo aumenta 4% em novembro

O consumo de eletricidade aumentou 4% em novembro face ao mês homólogo, revelou a ADENE, acrescentando que o maior aumento registou-se no setor dos serviços (7,1%), seguido do setor doméstico (4,0%), transportes (3,5%) e indústria (1,7%).

E explica: “O regresso ao trabalho presencial explica o aumento do consumo no setor dos serviços face a 2020 e as temperaturas baixas registadas durante o mês de novembro provocaram um aumento no consumo de eletricidade para aquecimento no setor doméstico”.

Já no que diz respeito ao gás natural, foi registada uma redução de 1,7% no consumo global, com uma redução de 3,5% na indústria e aumentos de 2,9% e 7,4% nos setores doméstico e de serviços, respetivamente.

Diz ainda a ADENE que, ao nível dos transportes, houve um aumento de 2,1% e 4,2% no consumo de gasóleo rodoviário e gasolina, respetivamente. A nível dos transportes marítimos, registou-se um aumento de 41,9% e, na aviação, o consumo de jet fuel aumentou em 169,8%.