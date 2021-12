Luís Castro. "O Qatar está pronto! Será um Mundial excitante!"

A menos de um ano do Mundial do Qatar, um treinador português, Luís Manuel Ribeiro de Castro, está no centro dos acontecimentos. Aos 60 anos, e após a experiência ucraniana do Shaktar Donetsk, Luís Castro simplesmente, que é como todos o conhecemos, e eu o conheço desde que jogou e treinou o que será sempre o nosso Recreio de Águeda, aceitou o convite do Al-Duhail Sports Club, de Doha – para quem conhece o Qatar, há que convir que quase tudo fica em Doha, a capital. Neste momento, a equipa encontra-se no segundo lugar do campeonato (a Q-League), mas a seis pontos do líder, o Al-Saad. Hoje, defronta o Al Ahli na 11ª jornada de uma prova que é composta por doze clubes, um número substancial para um país que tem somente 11.437 quilómetros quadrados e 2,8 milhões de habitantes, sendo que apenas 313.000 são qataris e todos os restantes trabalhadores estrangeiros. Como, afinal, o Luís também é...

Como te tens estado a dar com a vida no Qatar?

Olha, eu e a minha equipa técnica estamos a dar-nos bem com aquilo que viemos encontrar aqui, no Qatar. É um país muito seguro. Sente-se essa qualidade a qualquer altura do dia. Além disso, o clube tem condições, os espaços para treinarmos são bons. Depois viemos deparar com um país onde se respira muito futebol, agora com a construção de grandes estádios, infraestruturas preparadas para o Mundial que está à porta.

