Almirante Reis. A ciclovia da polémica que opõe ciclistas a moradores

São nove da manhã. As lojas e os cafés que preenchem a Avenida Almirante Reis, em Lisboa, já se encontram todos abertos. Ao passar pelas portas dos estabelecimentos, ouve-se os “bons dias”, já algumas gargalhadas e, o cheiro a pão, vai invadindo as ruas, atenuando o frio de dezembro. Veem-se pais de mãos dadas com os filhos de mochila às costas, prontos para um novo dia. Dos prédios, saem pessoas com sacos vazios para as compras matinais ou vestidas apropriadamente para se exercitarem antes de começar o trabalho. O senhor das castanhas acrescenta carvão ao assador, chegam as entregas às papelarias e também se ouvem músicas de Natal que “saem” das lojas e invadem as ruas.

Se nos ficássemos por aqui, até poderíamos dizer que este é o ambiente ideal que se vive numa cidade, logo pela manhã. Contudo, este é também um dos horários mais críticos para o tráfego em toda a cidade de Lisboa e, a Avenida Almirante Reis, não é exceção. E, desde que foi criada a ciclovia, a situação piorou “gravemente”, segundo os moradores e comerciantes da zona.

Começam as buzinadelas, as sirenes das ambulâncias acabam por fazer desvanecer o ambiente quase cinematográfico da avenida e, a cara daqueles que se encontram dentro do carros, parados no trânsito, não condiz com a daqueles que deambulam pelas ruas, tomam o pequeno-almoço nas esplanadas dos estabelecimentos, ou se deslocam de bicicleta ou trotinete na ciclovia, construída no ano passado, durante o mandato de Fernando Medina.

