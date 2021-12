Uma nomeação à pressa e um atropelo

A nomeação de Henrique Gouveia e Melo para Chefe do Estado Maior da Armada CEMA), depois do seu sucesso como coordenador da task-force da vacinação, parece uma solução natural. Gouveia e Melo não apenas mostrou uma capacidade de organização invulgar em Portugal (em contraste com o seu antecessor na task-force) como gosta de comunicar, o que poderá ser uma mais-valia numa instituição que muitas vezes parece uma realidade à parte do país. Juntem-se a estas qualidades a sua ambição e ousadia: com tanto oceano e tanto potencial para ser aproveitado (como vem demonstrando há muitos anos o Prémio Pessoa 2021, Tiago Pitta e Cunha), ter alguém no topo da hierarquia da Marinha com o perfil de Gouveia e Melo pode fazer a diferença na mobilização de meios e de vontades. Mas por que foi então a cerimónia de tomada de posse do novo CEMA tão furtiva, quase clandestina? Pode alegar-se que foi por causa da covid e das restrições que impôs. Só poucos puderam estar presentes. Mas creio que houve mais do que isso. O problema não está de modo algum no nome escolhido. Gouveia e Melo parece ser o homem certo. O elefante na sala era outro: o sentimento de culpa pela forma como o almirante Mendes Calado foi afastado. Que se promova e premeie Gouveia e Melo é perfeitamente compreensível. Mas não havia necessidade de atropelar desta maneira o seu antecessor, que foi vítima de todos estes jogos de poder e de política. Se houve algum motivo para exonerar Mendes Calado com “justa causa”, devia ter sido explicitado desde o início (e nesse caso não faria sentido o Presidente anunciar que irá conceder-lhe a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, em jeito de prémio de consolação). Mas se cumpriu o seu dever, merecia sair com outra dignidade. Todos ontem na cerimónia do Palácio de Belém devem tê-lo sentido. E por isso o ato só demorou dois minutos. Não é aceitável que se enxovalhe assim um homem, a sua carreira e o ramo das Forças Armadas que representa por causa de uma questão de pressa ou de oportunismo político. E Marcelo, ao dar o seu consentimento, acabou por ser cúmplice deste atropelo.