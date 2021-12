Tripulantes isolados devido a surto de covid-19

Um barco encontra-se atracado no distrito de Viana do Castelo devido a um surto de covid-19 entre os tripulantes. Já foram confirmados pelo menos quatro casos positivos e toda a tripulação, composta por nove pessoas, encontra-se em isolamento desde a semana passada. Os homens estão há 21 dias a bordo do navio.

O surto de covid deu-se ainda em alto mar a cerca de 430 milhas de Portugal continental, onde foi necessária a extração de um dos tripulantes por apresentar sintomas graves.

O resgate foi feito com a ajuda de um helicóptero da Força Aérea portuguesa, que levou o infetado para um hospital do Porto para receber assistência médica. A restante tripulação dirigiu-se para o porto de Viana do Castelo, onde ainda se encontra em isolamento.

O homem resgatado já obteve alta e está em casa. A restante tripulação dirigiu-se para o porto de Viana do Castelo, onde ainda se encontra em isolamento. Os homens estão a viver o período de uma forma diferente, já que passaram a época natalícia em alto mar e longe das suas famílias. Seis dos tripulantes são de nacionalidade indonésia e os restantes três são portugueses.

A delegação de saúde local tem ido ao local para realizar testes.

Os tripulantes portugueses não percebem o porquê de não poderem fazer o isolamento em casa, visto que moram a 20 minutos do local onde se encontram, mas como partilham os mesmos espaços é provável que haja mais casos positivos nos próximos dias.

Um dos tripulantes portugueses falou com os jornalistas e disse ainda não saber quando irão repetir os testes de covid-19. “Ninguém nos diz nada”, lamentou.