China enfrenta maior surto comunitário de covid-19 desde 2020

As restrições foram reforçadas na cidade chinesa de Xi'an, alvo do maior surto comunitário que o país já viu desde os primeiros meses da pandemia de covid-19, quando a China conseguiu controlar milhares de infeções diárias.

As autoridades contabilizaram 162 novos casos positivos esta segunda-feira, um aumento em relação a domingo (tinham sido reportados 158 novas infeções). Todos os novos casos, exceto 10, foram registados na província de Shaanxi, onde 13 milhões de residentes da capital Xi'an foram forçados a confinar por cinco dias.

É o primeiro bloqueio em que a China implementa medidas tão restritas desde 2020, ao passo que as autoridades tentam eliminar todas as infeções locais antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em fevereiro.

A cidade – que se encontra a um voo de duas horas de Pequim – também lançou uma campanha de desinfeção que conta com funcionários pulverizando soluções anti patogénicas em estradas e edifícios. Os residentes são aconselhados a não tocar nas plantas após a desinfeção.

Cerca de 3.000 estações foram criadas para realizar testes a todos os residentes, segundo dizem os meios de comunicação estatais. Mais de 45.000 voluntários médicos juntaram-se também aos esforços para travar a propagação do vírus.