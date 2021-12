Ex-jornalista afegão encalhado durante meses perto do Dubai devido a atrasos da ajuda do Reino Unido

Um antigo jornalista afegão da BBC que conseguiu fugir dos talibãs ficou retido num campo de refugiados durante meses devido a atrasos num esquema de reinstalação prometido pelo governo do Reino Unido.

Mudassar Kadir (nome fictício) é o único de 14 ex-jornalistas da BBC a ter escapado do Afeganistão desde que os Talibãs tomaram posse em Agosto. Os outros 13 permanecem escondidos.

Kadir esperava que, com a sua família, pudessem começar uma nova vida depois de deixarem o Afeganistão, mas desde que fugiu no início de outubro com a ajuda de uma instituição de caridade norte-americana, Kadir, a mulher e os dois filhos ficaram presos num centro de refugiados nos arredores do Dubai.

O ex-jornalista está enfurecido com as repetidas recusas do governo britânico em resposta ao seu pedido de ajuda, e ainda vive com medo de ser enviado de volta para o Afeganistão, onde o seu trabalho jornalístico para a BBC o transformou num alvo para os Talibãs.

"O Reino Unido deveria ter o dever de cuidar de mim e da minha família. A minha vida está em risco porque tenho trabalhado para a BBC. O governo britânico sabe disto, mas não fez nada para me ajudar", disse.