Taça de Portugal. Quartos-de-final vão ter Vizela-FC Porto e Leça-Sporting

Já são conhecidos os jogos dos quartos-de-final da Taça de Portugal. O sorteio realizado nesta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou a visita do FC Porto ao Vizela, ao mesmo tempo que o Leça receberá o Sporting CP.

Já o Portimonense receberá o Mafra, e o Rio Ave estará frente a frente com o Tondela. Significa isto que as meias-finais da Taça poderão ver um clássico entre Sporting CP e FC Porto, caso as duas equipas vençam os respetivos rivais nos 'quartos'.

Os jogos dos 'quartos' acontecem entre 11 e 13 de janeiro. Já a primeira mão das meias-finais está agendada para os dias entre 1 e 3 março, e a segunda decorrerá entre 19 e 21 de abril. A final está marcada para o dia 22 de maio de 2022.