Morreu o realizador Morreu Jean-Marc Vallée

O realizador Jean-Marc Vallée foi encontrado sem vida, este domingo, na sua cabana junto à cidade de Quebec, no Canadá. Tinha 58 anos.

A morte, cujas causas não são ainda conhecidas, foi confirmada pelos representantes do também escritor e produtor canadiano.

Entre os filmes que realizou está 'O Clube de Dallas', que valeu Óscares a Matthew McConaughey e Jared Leto, o de Melhor Ator e Melhor Ator Secundário, respetivamente.

Além disso, Jean-Marc Vallée produziu e realizou a minissérie ‘Big Little Lies’, da HBO, que resultou na conquista de vários Globos de Ouro e Emmys.

Em comunicado, a HBO já lamentou a morte do realizador.

“ean-Marc Vallée foi um cineasta brilhante e ferozmente dedicado, um talento verdadeiramente fenomenal que infundiu cada cena com uma verdade profundamente visceral e emocional”, lê-se num comunicado. “Também foi um homem extremamente atencioso, que investiu todo o seu ser ao lado de cada ator que dirigiu. Estamos chocados com a notícia de sua morte repentina e estendemos as nossas mais sinceras condolências aos seus filhos, Alex e Émile, à sua família e ao seu parceiro de produção de longa data, Nathan Ross”.