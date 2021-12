Joana Domingues. "Existe uma ideia preconcebida de que o cinema português é aborrecido e elitista"

Nasceu em Lisboa a 22 de fevereiro de 1988, mas cresceu no Alentejo. Que idade tinha quando ocorreu esta mudança? Adaptou-se com facilidade?

Quando me mudei tinha cinco anos, pelo que na verdade não senti a mudança. Esses primeiros anos de crescimento no Alentejo foram muito positivos por todo o contacto com a natureza, espaço e liberdade que tive.

Viveu numa aldeia cujo nome é Comenda e fica no concelho de Gavião, em Portalegre. Há algo que a tenha marcado especificamente pela positiva e, por outro lado, pela negativa?

Além da minha família, lembro-me sobretudo dos professores, especialmente dos de Português, Artes e História. Como estive sempre em turmas muito pequenas havia uma proximidade muito grande e um tempo para não só darem as suas aulas como trazerem-nos atividades que eram essenciais para que pudéssemos ter noção do mundo. Negativamente, e acho que isto é um sentimento que muitas pessoas têm ao crescer numa aldeia, sentimo-nos sempre um bocadinho presas, parece que é tudo demasiado longe, demasiado impossível. Acredito que hoje em dia as coisas tenham melhorado um pouco nesse sentido, embora exista ainda muito a fazer no acesso à cultura, por exemplo.

Por isso é que se refugiou na escrita e nos livros, assim como nos clubes de jornalismo e teatro?

Existia uma óbvia dificuldade no acesso à cultura. A leitura permitiu-me ultrapassar essas barreiras e, felizmente, tive uma família que sempre me estimulou a ler. Escrever era algo de que também gostava, sobretudo, para me distrair já que o tempo na altura parecia passar tremendamente devagar. É muito interessante como a nossa noção de tempo evolui. Aos 15 anos um dia durava mil anos, agora, aos 33, passa num segundo! Essa vontade de preencher o tempo ajudou-me a ter contacto com o jornalismo e com o teatro. Ambos os clubes permitiram-me ultrapassar a minha timidez e perceber que tenho uma voz. Acho o papel das escolas verdadeiramente fundamental: um bom professor pode mudar completamente a nossa vida e tive a sorte de ter vários.

