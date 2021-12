MC Boco do Borel morto durante concerto

O cantor brasileiro MC Boco do Borel, de 34 anos, um dos pioneiros do estilo brega-funk, um estilo de música que mistura sons do brega, o arrocha e o funk carioca, foi morto com vários tiros, este domingo.

Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, nome real do músico, "foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, num bar, na Avenida dos Pescadores, no município de Ipojuca", pode ler-se num comunicado partilhado pelas autoridades.

O crime terá ocorrido enquanto o músico, que deixa a mulher e quatro filhos, dava um concerto, em Serrambi, no litoral de Pernambuco.