Um soldado morto no Paquistão em confronto com rebeldes

Um ataque de rebeldes que visou um posto militar no Paquistão, perto da fronteira afegã, provocou a morte um soldado num tiroteio no sábado à noite, disse o exército do Paquistão.

O ataque teve lugar na área de Shewa, no distrito do Norte do Waziristão, na província de Khyber Pakhtunkhwa, disse o exército num comunicado.

Nenhum grupo reivindicou o ataque.

Os militares afirmaram que durante uma intensa troca de tiros um soldado foi morto, acrescentando que estava a ser efetuada uma busca na área para encontrar os militantes.

O Norte do Waziristão serviu como reduto dos militantes durante décadas.