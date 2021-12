Mau tempo. Registadas 316 ocorrências este fim de semana

A Proteção Civil registou, entre as 00h00 de sexta-feira e as 18h00 deste domingo, 316 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo nos distritos de Lisboa, Faro e Viseu, avançou a Lusa.

Nestas ocorrências, que ocorreram na maioria na sexta-feira à tarde, estiveram envolvidos 1087 operacionais e 416 meios terrestres.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem em vigor desde as 00:00 de sexta-feira o estado de alerta especial devido ao mau tempo.

Foram registadas 42 ocorrências devido ao mau tempo nas últimas 48 horas, no Algarve, sobretudo em Loulé e Portimão. Em comunicado, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve acrescenta que foram mobilizados 186 operacionais, apoiados por 65 veículos dos serviços municipais e agentes de Proteção Civil. Registaram-se nove ocorrências no concelho do Loulé e seis em Portimão.

Foram ainda afetados Albufeira, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Tavira e Vila do Bispo. A maior parte ocorreu devido a queda de árvores (16), movimentos de massa (duas), inundações (duas) e quedas de estruturas (nove).

A Autoridade Marítima também alertou para o agravamento do estado do mar nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) com ondas que poderão chegar aos “sete metros de altura”, a partir desta madrugada.