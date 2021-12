Morreu artista e designer de brinquedos de He-Man T. Mark Taylor

T. Mark Taylor, artista e designer de brinquedos da Masters of the Universe, que inclui o herói He-Man, morreu na quinta-feira na sua casa no sul da Califórnia, aos 80 anos, foi hoje divulgado.

A causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva, disse a família de Taylor à Associated Press (AP).

He-Man era o guerreiro louro musculado da franquia Masters of The Universe, da fabricante de brinquedos Mattel, que mais tarde virou uma série de animação que teve sucesso entre os mais jovens. As crianças faziam os trabalhos de casa entre as cenas que apresentavam o robusto herói dos desenhos animados a lutar contra feiticeiros e outros vilões.

He-Man era a personificação do guerreiro super-herói, mas também se tornou um ícone dentro da comunidade LGBTQ, que viu um paralelismo na vida secreta do príncipe Adam, o seu alter ego.

Como no caso de muitos empreendimentos criativos, muitas mãos moldaram aquele universo. Taylor disse que os protótipos datam da sua própria infância, quando fantasiava ser o "próximo herói", salientando que baseou o conceito de He-Man na sua visão dos homens Cro-Magnon, assim como dos Vikings.

A Mattel vendeu mais de 70 milhões de figuras da ação da sua coleção Masters of the Universe - que chegou às lojas em 1982 - durante os primeiros dois anos e meio da marca, de acordo com o The New York Times.

Taylor começou a sua carreira na Mattel, em El Segundo, em 1976, como designer de embalagens, disse a família.

Até ao momento a Mattel não fez qualquer comentário sobre a morte de Taylor, que também esteve envolvido na franquia das Tartarugas Ninja ('Teenage Mutant Ninja Turtles'), que apresentava os amantes de piza Michelangelo, Donatello, Raphael e Leonardo, e que teve um uma longa série de animação, filmes de ação e uma frase conhecida: 'cowabunga'.

Embora Taylor não tenha criado nenhum dos personagens, o seu trabalho como designer ajudou a transformá-los em imagens icónicas da infância de muitos em todo o mundo, incluindo figuras de ação e fantasias que 'voaram' das prateleiras das lojas.

Terrell Mark Taylor - que atendia pelo seu nome do meio, Mark - nasceu em 05 de junho de 1941. Deixa viúva a sua mulher de há 50 anos, a designer Rebecca Salari-Taylor.

"Senti que ele se despedia deste mundo enquanto o segurava nos meus braços para um último beijo de amor", escreveu Salari-Taylor, numa publicação na rede social Facebook.

Taylor frequentou o ArtCenter College of Design, em Pasadena. Trabalhou no Departamento de Defesa dos Estados Unidos em Pasadena e contribuiu com projetos para submarinos, tecnologia sonar e mapeamento do fundo do mar, de acordo com a família.

O seu trabalho na área dos brinquedos foi retratado em documentários, incluindo "Power of Grayskull" e "The Toys Thad Made Us".

"Se eu fosse fazer um herói hoje, seria uma heroína - porque é a hora, porque os heróis do nosso tempo são mulheres... Nós, homens, tivemos o nosso dia", afirmou Taylor aos fãs no festival He-Man em 2015.