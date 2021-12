Tiroteio no nordeste do Brasil causa cinco mortos e seis feridos

Um tiroteio durante a comemoração do Natal num campo de futebol em Fortaleza, no Brasil, causou hoje cinco mortos e seis feridos, adiantou a Secretária de Segurança Pública do Estado do Ceará.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretária, foram presas três pessoas na sequência deste crime.

Os órgãos de comunicação social locais adiantam que o crime pode ter sido motivado por uma rivalidade entre fações criminosas.

De entre as vítimas mortais apenas duas foram identificadas, tendo uma 21 anos e outra 26.

Estas tinham antecedentes criminais por associações criminosa, posse ilegal de arma, perturbação da paz e recetação de artigos roubados.