Sem-abrigo. Marcelo descarta metas

O Presidente da República considerou que a pandemia tornou impossível fixar metas temporais para retirar da rua as pessoas em situação de sem-abrigo, apontando que não sabe se tal será possível até ao final do seu mandato.

A garantia foi dada por Marcelo Rebelo de Sousa, após a vista a um centro de acolhimento no Quartel de Santa Bárbara.

No final da visita, em declarações aos jornalistas, o Presidente da República afirmou que o número de pessoas em situação de sem-abrigo diminuiu quando o país estava a recuperar da última crise económica e "apontava-se para 2023 no sentido de, salvo aqueles que quisessem continuar na rua, todos os que não quisessem terem condições de acesso à habitação, de apoio na saúde mental e de reinserção profissional".

No entanto, "veio a pandemia - pensava-se uma coisa que era um ano, agora dois anos, vamos ver como é a duração -, torna imprevisível, é impossível honestamente estar a fixar metas".

"Em 2023 não é possível, obviamente, agora vai para 2025, vai para 2026, vai para 2027, depende da duração da pandemia", apontou.

Questionado se será possível retirar da rua as pessoas sem-abrigo até ao término do seu mandato em Belém, Marcelo disse que não sabe "se é possível até 2026 [...] prometer isso".

"É uma exigência tão difícil e tem esta condicionante da pandemia. Com a pandemia ainda presente no final e 2021 e no começo de 2022, se se prolongar por 2022 torna-se mais problemático o cumprimento dessa meta", ressalvou.

Ainda assim, salientou que vai manter "a meta de não largar isto nunca, quer como Presidente quer depois de ser Presidente" porque "é uma meta de vida".