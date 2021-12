Morreu João Paulo Cotrim aos 56 anos

Morreu o jornalista e editor João Paulo Cotrim com covid-19. Tinha 56 anos.

Começou a trabalhar como jornalista aos 20 anos, na ANOP, passou pelo Expresso, O Independente, RTP, SIC e TSF.

Fundou a editora Abysmo, com quase cem livros publicados e dirigiu desde a sua abertura, em 1996, e até 2002, a Bedeteca de Lisboa.

Também foi guionista para filmes de animação (Fado do Homem Crescido, com Pedro Brito, ou Sem Querer, com João Fazenda, entre outros), escreveu também novelas gráficas (Salazar – Agora, na Hora da Sua Morte), ficção (O Branco das Sombras Chinesas, com António Cabrita), ensaios (Stuart – A Rua e o Riso ou El Alma de Almada El Ímpar – Obra Gráfica 1926-1931), aforismos (A Minha Gata) e poesia (Má Raça, com Alex Gozblau), além de histórias para as mais disparatadas infâncias (por exemplo, Querer Muito, com André da Loba).