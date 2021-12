'Boxing day' em cheio para o Man. City: receção ao Leicester City acabou em vitória por 6-3

O Etihad Stadium foi, hoje, palco do confronto entre Manchester City - que contou com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início ao fim - e Leicester City. Sem Ricardo Pereira em campo, batalhando o internacional português com uma lesão na coxa que já lhe custou a presença em mais de 10 jogos, os foxes acabaram por protagonizar uma montanha-russa de emoções que acabou em derrota, com a equipa da casa a sair melhor, vencendo por 6-3.

Foram mesmo os citizens que dominaram durante toda a primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por 4-0, com golos de Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan, e Raheem Sterling. Estava montada a goleada, e o Leicester City tinha pela frente a difícil tarefa de marcar, pelo menos, quatro golos. Favas contadas, parecia pensar-se no Etihad Stadium.

Eis que, no entanto, aos 55 minutos de jogo, James Maddison reduziu para 4-1... depois, aos 59’, Ademola Lookman para 4-2... e, aos 65 minutos, Kelechi Iheanacho reduzia a distância para os citizens, colocando o marcador em 4-3. Estava reacendida a partida em Manchester, e tudo parecia ficar novamente em aberto. Mas o emblema de Pep Guardiola, campeão em título e líder temporário da liga, não brinca em serviço. Rapidamente os citizens pisaram o acelerador e, com mais um golo de Aymeric Laporte e o bis de Raheem Sterling, assistido por Rúben Dias, a equipa da casa selou a vitória num estrondoso 6-3.

O boxing day em Inglaterra - tradicional dia de jogos na Premier League - ficou marcado pelo adiamento de três das nove partidas marcadas inicialmente para domingo, e a incerteza pairava no ar antes do início do jogo em Manchester, mas, no fim, já ninguém pensava nos surtos de covid-19, mas sim no espetáculo de futebol que acabavam de presenciar.

Domingo foi ainda dia de goleada em Norwich, onde o Arsenal de Cédric Soares - também ele fora deste jogo por lesão - goleou a equipa da casa, que se afunda nos últimos lugares da tabela classificativa, por 5-0. Saka abriu logo o marcador aos 6 minutos, e Tierney duplicou os golos dos gunners à chegada ao intervalo. Tudo tranquilo em Norwich, onde Saka bisou ao fim de 67 minutos de jogo. E, como se o 3-0 não bastasse, Lacazette e Emile Smith Rowe ainda tiveram tempo, nos últimos minutos de jogo, para dilatar o marcador até ao imponente 5-0 que assegurou mais 3 pontos para a equipa de Mikel Arteta.

A emoção da Premier League estende-se até segunda-feira, quando, a partir das 20h00, o Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo vai enfrentar o Newcastle United, também ele um emblema em dificuldades, bem no fundo da tabela classificativa da Premier League. Os red devils, por sua vez, procuram recuperar de alguns resultados aquém do expectável ao longo desta temporada.