Talibãs proíbem mulheres de viajar sem companhia de homens

As mulheres que queiram fazer uma viagem superior a 72 quilómetros no Afeganistão têm de o fazer acompanhadas por um parente do sexo masculino, anunciaram, este domingo, os talibãs.

"As mulheres que viajem mais de 45 milhas [cerca de 72 quilómetros] não podem deslocar-se se não forem acompanhadas por um parente próximo", disse o porta-voz do Ministério para a Promoção da Virtude e da Prevenção do Vício, Sadeq Akif Muhajir, em declarações à Agência France Presse (AFP), especificando que esse "parente próximo" deve ser um homem.

O “parente próximo” deverá ser um homem e, segundo um vídeo divulgado nas redes sociais pelo ministério, os motoristas foram aconselhados a aceitar apensas passageiras que tenham véu islâmico.

Recorde-se que os talibãs tomaram o poder em Cabul em agosto.