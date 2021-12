Covid-19. Portugal realizou mais de 620 mil testes nos dias 23 e 24 de dezembro

No dia "23 de dezembro, realizaram-se no País perto de 360 mil testes, um novo máximo de testagem diária", e "a 24 de dezembro mais de 260 mil testes, naquele que foi o segundo dia com mais testes efetuados desde o início da pandemia". Taxa de positividade foi de 4,6%.