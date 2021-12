Algarve. Mais de 40 ocorrências devido ao mau tempo nos últimos dois dias

Foram registadas 42 ocorrências devido ao mau tempo nas últimas 48 horas, no Algarve, sobretudo em Loulé e Portimão. Em comunicado, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve acrescenta que foram mobilizados 186 operacionais, apoiados por 65 veículos dos serviços municipais e agentes de Proteção Civil.

Registaram-se nove ocorrências no concelho do Loulé e seis em Portimão. Foram ainda afetados Albufeira, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Tavira e Vila do Bispo.

As ocorrências, provocadas pela precipitação e pelo vento forte, não foram graves e foram resolvidas pelo patamar municipal da proteção civil.

A maior parte ocorreu devido a queda de árvores (16), movimentos de massa (duas), inundações (duas) e quedas de estruturas (nove).