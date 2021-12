Meghan Markle considerada a pessoa "mais inteligente" da família real britânica

Um estudo da Oxford Royale revelou quem são os dez membros “mais inteligentes” da família real britânica. Após comparar os feitos académicos de cada membro, as classificações obtidas e as universidades que frequentaram, o estudo colocou Meghan Markle no topo da lista. Já o marido, o príncipe Harry, nem aparece.

A duquesa de Sussex, de 40 anos, estudou na Universidade de Northwestern, no estado norte-americano do Illinois. Além disso, possui duas licenciaturas: em teatro e relações internacionais.

Citado pelo The New York Post, um porta-voz de Oxford Royale considerou que “a vida como membro da realeza nem sempre é uma tarefa fácil e envolve lidar com um escrutínio intenso e ter a vida sob os holofotes públicos”. Contudo, “os pontos fortes académicos” de Meghan Markle “prepararam-na para esse papel”.

“Embora o duque e duquesa de Sussex tenham renunciado aos seis papéis como membros da realeza, eles conquistaram o interesse e a atenção do mundo. O desejo de Meghan de usar a sua plataforma para aumentar a conscientização sobre questões mundiais reflete a sua inteligência”, acrescentou.

A ex-atriz norte-americana divide o pódio com os duques de Cambridge: Kate Middleton surge em segundo lugar e o príncipe William em terceiro. Já o príncipe Harry não conquistou um lugar na lista por ter concluído o ensino secundário com más notas e ter decidido não ingressar na universidade.

Veja aqui a lista completa:

1. Meghan Markle

2. Kate Middleton

3. Príncipe William

4. Princesa Eugenie

5. Peter Phillips

6. Zara Tindall

7. Princesa Anne

8. Lady Kitty Spencer

9. Camilla Parker Bowles

10. Princesa Beatrice