Jovem armado tenta invadir Castelo de Windsor, onde Rainha Isabel II está a celebrar o Natal. Já foi detido

Um jovem de 19 anos armado foi detido pela polícia britânica, este sábado, depois de tentar invadir o Castelo de Windsor, onde a Rainha de Inglaterra Isabel II está a celebrar o Natal com o príncipe Carlos e Camila.

De acordo com o jornal britânico The Independent, a polícia foi chamada ao local por volta das 8h30 devido a uma falha de segurança, nos terrenos do Castelo de Windsor. O jovem já foi identificado: tem 19 anos e é de Southampton. Segundo a mesma fonte, este foi preso por suspeita de invasão e posse de uma arma de fogo. Agora está sob custódia policial.

"Está em curso uma investigação e estamos a trabalhar com os colegas da Polícia Metropolitana", afirmou a superintendente da polícia de Thames Valley, Rebecca Mears, acrescentando que "os processos de segurança foram despoletados, pouco tempo depois da entrada do homem no local e que este não chegou a entrar em nenhum edifício".

"Os membros da Família Real foram informados sobre o incidente. Não acreditamos que haja um perigo mais amplo para o público", informou ainda Rebecca Mears, citada pelo The Independent.

Neste dia de Natal, a Rainha está acompanhada pelo príncipe Carlos, Camila, assim como príncipe Eduardo e a esposa Sophie e os seus filhos, Louise e James.

A covid-19 obrigou Isabel II a alterar os planos. Em vez de celebrar a quadra natalícia em Sandringham, decidiu ficar no Castelo de Windsor.

Segundo uma fonte real, citada pela mesma fonte, a decisão foi pessoal e tomada após um período atento de ponderação, devido à rápida propagação da nova variante Omicron no Reino Unido.