Portugal continua a registar mais de 10 mil novos casos no dia em que internados descem pela terceira vez consecutiva

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 10.016 novos casos de covid-19 e 10 óbitos associados à doença, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado.

A região de Lisboa e Vale do Tejo diagnosticou 47% do número total de casos: 4.713. Segue-se em maior número de novos o Norte, com 3.022, o Centro com 1.095, o Algarve com 452 e o Alentejo com 266. Relativamente às regiões autónomas, o arquipélago da Madeira contabilizou este sábado mais 328 novos casos e o dos Açores 140.

Nas últimas 24 horas, houve 11 vítimas mortais da covid-19 a lamentar. Lisboa e Vale do Tejo e Centro contabilizaram cada uma três mortes, o Norte duas e a Madeira e os Açores uma, respetivamente.

O número de internados voltou a diminuir pelo terceiro dia consecutivo, estando agora menos sete pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, perfazendo um total de 857. Já nas Unidades de Cuidados Intesivos estão mais três pessoas do que ontem, estando, por isso, atualmente 152.

Há agora 99.594 casos ativos no país, mais 7.647 do que no último balanço, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 122.400 pessoas, mais 3.940 do que ontem. Por outro lado, mais 2.359 pessoas venceram o vírus nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 1.157.598.

Tanto os valores da incidência como do rácio de transmissibilidade foram atualizados ontem, pelo que não serão alterados durante o fim de semana, mas apenas na segunda-feira. Segundo os dados de sexta-feira, a incidência em território nacional é agora de 630,8 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, sendo que, a nível do continente é de 633,1 casos por 100 mil habitantes. Na última atualização este valor era de 579,3 casos e 582,3, respeitivamente.

Já o RT, que se encontrava em 1,07 tanto para todo o território nacional como apenas para o território continental, encontra-se agora, também em ambos os casos em 1,11.