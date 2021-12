Sugestões de doces tradicionais para o Natal

Parrameiros

Ingredientes:

- 500g de farinha

- 200ml de água

- 250g de açúcar

- 100g de raspas de limão

- 50g de manteiga

- 15g de fermento em pó Royal

- 20g de fermento de padeiro

- 1 pitada de sal

- 1 colher de erva doce (grão)

Modo de preparação:

- Ferver a água com a erva doce e deixar arrefecer

- Dissolver o fermento de padeiro na água e o fermento em pó Royal

- Juntar o açúcar e as raspas de limão; misturar

- Derreter a manteiga e juntar; misturar

- Colocar a farinha e ir envolvendo aos poucos no líquido

- No final, juntar o sal e amassar bem

- Retirar porções de +/- 100g, fazer cilindros de 2cm de espessura, rolar e fazer as duas pontas em bico. Calcar, com o dedo mindinho, no meio do rolo, dobrar ao meio e moldar em meia lua. Colocar num tabuleiro e cozer a 140ºC. Antes de cortar, pintar com gema de ovo

Nota: não retirar as sementes de erva doce da água

Bolo de erva doce

Ingredientes:

- 1kg de massa de pão saloio

- 400g de manteiga

- 550g de farinha

- 2 colheres de sopa de erva doce

Modo de preparação:

- Juntar a massa do pão e a manteiga

- Juntar a erva doce

- Juntar, aos poucos, a farinha até a massa ficar ligeiramente mais dura que a massa de pão

- Amassar bem

- Deixar levedar durante meia hora

- Tender bolos de 250g e levar a cozer de imediato

Nota: esta receita é muito antiga. O nome “Bolos” faz parte do início da doçaria popular, em que se amassava a massa de pão com manteiga e era-lhe dado um ligeiro sabor com sementes de erva doce.

Esquecidos

Ingredientes:

- 250g de açúcar

- 260g de farinha

- 30g de manteiga

- 3 gemas de ovo

- 1 ovo

Modo de preparação:

- Misturar o açúcar e as gemas, o ovo inteiro e a manteiga amolecida

- Bater bem até a massa ficar fofa

- Aos poucos, juntar a farinha e misturar bem até a massa estar grossa

- Deitar colheradas num tabuleiro forrado

- Cozer a 160ºC

Nota: estes bolinhos ficavam muito rijos porque nas casas saloias havia um frasco grande com os mesmos para as visitas; o frasco ficava ali “esquecido” com os bolos durante quase um ano

Charniqueiros

Ingredientes:

- 4 ovos

- 400g de açúcar

- 150g de farinha

- 100g de manteiga

- 500ml de leite

- 1 raspa de limão

- 1 colher de sobremesa de canela

Modo de preparação:

- Misturar tudo muito bem e bater

- Untar formas de “queques” com manteiga

- Colocar massa a 2/3 da forma

- Cozer a 170ºC

- Tirar do forno e envolver com açúcar

Nota: esta receita foi recolhida na Charneca do Milharado e é muito antiga.