Polícia Marítima apreende 670 quilos de haxixe em praias de Albufeira

A Polícia Marítma apreendeu, na noite madrugada desta sexta-feira, mais dois fardos de droga na zona de Albufeira, aumentando para 19 os fardos apreendidos, num total de 670 quilos de haxixe.

A informação foi hoje divulgada pela Autoridade Marítima Nacional, sendo que já quinta-feira os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão e do Posto da Polícia Marítima de Albufeira tinham apreendido 17 fardos de droga - 600 quilos de haxixe - que foram encontrados no areal, na zona de rebentação de diversas praias dos concelhos de Albufeira e Silves.

As primeiras apreensões ocorreram depois de vários populares terem dado o alerta, pelas 15h27, a informar que se encontravam fardos na zona zona de rebentação de diversas praias.

Durante a notie, as autoridades mantiveram a vigilância da orla costeira, tendo detetado e apreendido mais dois fardos de estupefacientes na zona da Albufeira.

"Os 19 fardos de haxixe apreendidos pela Polícia Marítima, serão entregues à Polícia Judiciária, juntamente com o respetivo expediente, do qual será dado conhecimento ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portimão", refere a Autoridade Marítima Nacional.