Ex-CEMA deixa a Marinha "não por vontade própria"

Insurgindo-se contra a vontade do governo e do presidente da República, o almirante António Mendes Calado assume numa mensagem publicada esta quinta-feira nas redes sociais que não sai por vontade própria.

Recorde-se que Mendes Calado sempre se opôs à reorganização das Forças Armadas, proposta pelo Governo. Nem na hora do adeus, como se entendesse que mesmo em democracia os militares têm a última palavra, volta ao assunto referindo que os que o conhecem "não entenderiam que abandonasse o leme da nossa Marinha depois de tanto resistir ao temporal que nos assolou nos últimos tempos".

António Mendes Calado sublinha que procurou "sempre liderar pelo exemplo, de plena dedicação e grande entusiasmo de servir Portugal e os portugueses" e que sai com a "confiança de uma Marinha resiliente, capaz de ultrapassar todos os desafios, focada no horizonte, espreitando o futuro e ajudando a construi-lo com inovação" para que se continue a cumprir Portugal com brio e orgulho.