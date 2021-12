PSP de Lisboa apanha assaltante em flagrante delito

Um homem de 36 anos foi detido em flagrante delito na quinta-feira da semana passada, em Lisboa, pelo crime de furto qualificado.

O suspeito foi detido no interior de uma residência quando se encontrava pronto para furtar o seu recheio. Contudo, explica o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), foi surpreendido pelos proprietários que se encontravam no interior da residência.

Numa nota publicada nas redes sociais, a autoridade explica que o casal, "com idades compreendidas entre os 70 e 80 anos, de imediato alertaram as autoridades policiais que lograram a detenção do suspeito".

Ao ser detido, a PSP apreendeu ao suspeito as chaves da residência das vítimas e um pé de cabra utilizado para facilitar o seu acesso ao seu interior.

Depois, foi desencadeada uma busca domiciliária à residência do suspeito, tendo sido recuperado e apreendido diverso material proveniente de dezenas de outros furtos. "Destes destacam-se relógios e perfumes de elevado valor comercial, bem como malas e joalharia de valor igualmente elevado", detalha a PSP.

"Através de mais diligências investigatórias, foi possível perceber que o modus operandi deste sujeito passava por escolher vítimas em estado de vulnerabilidade, em função da sua idade avançada, e depois utilizar os cartões bancários furtados para realizar compras em estabelecimentos comerciais. Só num cartão subtraído a um outro lesado, este suspeito lesou-o em cerca de 12.000 euros", acrescenta a mesma nota.

Terão ainda sido apreendidas mais de cinquenta faturas de compras efetuadas com capital monetário que não lhe pertencia, tendo sido devolvidos aos proprietários diversos objetos subtraídos.

As autoridades acreditam que o homem terá sido o autor de dezenas de crimes desta natureza (furtos e burlas) nos últimos dois meses em Lisboa e vai realizar outras dilgências para apurar a relação que terá com outras ocorrências em investigação.

O detido foi constituído arguido e seujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo sido presentente a Tribunal para primeiro interrogatório de arguido detido, sendo-lhe aplicada a medida de coação de apresentações diárias na Esquadra da área da sua residência.