Alemanha colocal Portugal da "lista vermelha"

Portugal reentrou esta quinta-feira na "lista vermelha" da Alemenha, sendo considerado um país de alto risco de infeção por covid-19. A medida entrará em vigor às 00h00 locais (23h00 em Lisboa) do próximo sábado, 25 de dezembro, implicando a obrigatoriedade de uma quarentena de 10 dias para quem chegue à Alemanha vindo de Portugal, bem como da apresentação de um teste PCR.

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores estão incluídos nesta nova restrição do Instituto Robert Koch, juntando-se assim o país a nações como o Chipre, a Finlândia, o Mónaco, a Espanha (incluindo as ilhas baleares e as Canárias) e os Estados Unidos da América.

Até à meia noite de 3 de janeiro de 2022, os passageiros destes países estarão sujeitos, tanto à apresentação de um teste PCR - na partida e na chegada à Alemanha - como a uma quarentena de 10 dias. Contudo, se for carregado no site onde é efetuado o registo antes da viagem o certificado digital ou o certificado de recuperação da doença, a quarentena não é necessário.

Por outro lado, se isto não acontecer, a quarentena pode ainda ser encurtada para apenas cinco dias, caso a pessoa dê negativo à covid-19 no quinto dia de isolamento.