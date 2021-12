Gouveia e Melo toma posse como Chefe do Estado-Maior da Armada na segunda-feira

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo toma posse como novo Chefe de Estado-Maior da Armada na próxima segunda-feira, dia 27, segundo uma nota publicada esta quinta-feira no site da Presidência da República.

"O Presidente da República recebeu, do Governo, as propostas de exoneração do Senhor Almirante António Maria Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada e de nomeação do Senhor Vice-Almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo para o mesmo cargo", lê-se na mesma nota.

"Depois de receber o Senhor Almirante CEMA, entendeu ser chegado o tempo de proceder à referida exoneração. Assim se antecipa de alguns meses o termo do segundo mandato, a ocorrer de acordo com disponibilidade manifestada pelo Senhor Almirante CEMA", acrescenta o Presidente da República, agradecendo e louvando o "muito qualificado desempenho do Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada".

Marcelo Rebelo de Sousa confirma ainda que vai nomear Chefe do Estado-Maior da Armada "o Senhor Vice-Almirante Henrique de Gouveia e Melo e promovê-lo ao posto de Almirante".

A tomada de posse está agendada para segunda-feira, às 15h, de acordo "com as regras adotadas pela Presidência da República nas posses conferidas em pandemia".