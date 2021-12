Professores e funcionários vão ser testados à covid-19 no arranque do 2.º período

A comunidade escolar - docentes e não docentes - vai ser testada à covid-19 no arranque do 2.º período escolar, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quinta-feira, através de um parecer ao qual o Nascer do Sol teve acesso. A testagem será realizada de "forma faseada" e concluída num espaço de duas semanas, indica Ministério da Educação.

"No início do segundo período do ano letivo 2021/2022, será considerado um screening dirigido à comunidade escolar que compreenda o pessoal docente e não docente, independentemente do seu estado vacinal", lê-se no comunicado da DGS, que ainda sublinha que "esta testagem faz-se sem prejuízo da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar".

Em detrimento do parecer da DGS, o Ministério da Educação indicou, num comunicado ao qual o Nascer do Sol também acedeu, que, "através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), irá operacionalizar a medida em conformidade com as indicações dadas pela autoridade nacional de saúde".

"Tal como em todos os outros períodos em que decorreu testagem nos estabelecimentos de educação e ensino, e atendendo à capacidade instalada, a realização destes testes rápidos de antigénio ocorrerá de forma faseada, prevendo-se que o procedimento esteja concluído durante as duas primeiras semanas de retoma da atividade presencial", apontou o Ministério da Educação.