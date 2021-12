DGS recomenda dose de reforço contra covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 (CTVC) recomendou, esta quinta-feira, a administração da dose de reforço em maiores de 18 anos, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A posição surge após a divulgação do parecer da CTVC sobre o alargamento do reforço vacinal, que hoje já tinha aconselhado a inoculação da dose de reforço em pessoas com mais de 40 anos.

"Os dados e a evidência disponíveis indicam um claro benefício da vacinação contra a covid-19 com dose de reforço para as pessoas com 40 ou mais anos de idade e das pessoas com 18 aos 39 anos com comorbilidades. Com a vacinação destes grupos assegura-se uma proteção reforçada das pessoas que atualmente constituem cerca de 94% dos internados", indica a nota da DGS.

Segundo um comunicado da DGS, a ordem de prioridades será a seguinte: pessoas com 40 ou mais anos, por faixas etárias decrescentes; pessoas entre os 18 e os 39 anos com comorbilidades; e depois, às restantes pessoas entre os 18 e os 39 anos.