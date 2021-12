Mafra derruba Moreirense e ruma para os quartos-de-final da Taça de Portugal

O Mafra vence o Moreirense por 3-1, no Estádio Municipal de Mafra, e carimba um lugar nos quartos-de-final da Taça de Portugal. Os mafrenses deram a volta ao marcador, mesmo com menos um jogador, e conseguiram eliminar uma das equipas da Liga Bwin. Por enquanto, é a única equipa da segunda liga a seguir para a próxima fase da prova rainha.

Na primeira parte, a equipa de Moreira de Cónegos estreou o marcador com um golo de Yan Mateus, aos 27'. A poucos minutos de estar a perder, o Mafra perde o seu capitão, Gui Ferreira, ao receber o segundo amarelo.

Mesmo com dez jogadores no relvado, a equipa treinada por Ricardo Sousa, ex-jogador do FC Porto, não deu espaço para que o Moreirense dominasse a partida, e aos 43', foi marcada grande penalidade para o Mafra, pelo que Bura igualizou o encontro.

Sem perder o controlo do jogo, o Mafra deu a volta ao marcador, aos 79', com o golo de Pedro Barcelos, e selou o resultado, aos 85', com Andrezinho a colocar a bola dentro da baliza de Mateus Pasinato.

Agora, a equipa saloia junta-se ao Portimonense, Sporting, Tondela e Leça para os quartos-de final da Taça de Portugal, sendo o único emblema da Liga Portugal 2 a rumar para a seguinte fase. Falta descobrir se o Rio Ave, também da segunda liga, será capaz de derrubar o Belenenses SAD e seguir na competição, num jogo que está marcado para as 17h desta quinta-feira.

Hoje há clássico entre o FC Porto e o Benfica, no Estádio do Dragão, às 20h45 e também há encontro no Estádio do Vizela, entre a equipa da casa e o Sporting de Braga, às 18h45.