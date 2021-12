Privatizar a TAP se estiver no Governo? "Aprecio a confiança do líder do CDS sobre o dia em que vai ser Governo"

Depois de o presidente do CDS-PP afirmar que caso pertença ao Governo eleito nas próximas legislativas vai privatizar a TAP “no dia seguinte”, o ministro das Infraestruturas reagiu com alguma ironia e lançou uma farpa a Rodrigues dos Santos.

Sublinhe-se que a declaração do líder do CDS foi feita esta quarta-feira à noite, no Twitter. "A TAP voltou a provar que é uma birra do ministro Pedro Nuno Santos, e que é um buraco negro para os contribuintes. Com o CDS-PP no Governo a TAP será privatizada no dia seguinte", escreveu Francisco Rodrigues dos Santos naquela rede social.

Pouco depois, em entrevista à SIC Notícias, e com a TAP, cujo plano de reestruturação foi aprovado Comissão Europeia, como principal destaque, Pedro Nuno Santos acabou por comentar a declaração em questão.

“O CDS quando for Governo... Eu aí tenho mais dificuldade. Aprecio a confiança do líder do CDS sobre o dia em que vai ser Governo, mas não me surpreende a vontade de privatizar a TAP”, disse o ministro.

Já sobre as críticas feitas por outros partidos, Pedro Nuno Santos lembrou que foi “o único a defender que o plano de reestruturação fosse ao Parlamento”.

“Ninguém quis e os partidos da oposição, o PSD e o CDS também não quiseram. Fugiram como o diabo foge da cruz de ter de tomar uma posição”, disse, referindo que “é uma pena, uma vez que “os políticos têm de assumir responsabilidades mesmo em temas difíceis”.