Autotestes à covid-19 para aceder a estabelecimentos permitidos até 2 de janeiro

O Ministério da Saúde anunciou, esta quinta-feira, que os autotestes à covid-19 são permitidos para aceder às atividades e estabelecimentos para os quais passou a ser exigido um teste com resultado negativo, no seguimento das medidas adotadas para combater a pandemia. Contudo, só serão aceites até dia 2 de janeiro e terão de ser realizados no local, mediante supervisão.

São ainda admitidos os comprovativos de teste PCR, realizado nas últimas 72 horas, e de teste rápido de antigénio (TRAg), com uma antecedência de 48 horas.

Em comunicado, o ministério tutelado por Marta Temido especifica que “os três tipos de testes referidos serão, pois, admitidos, nos termos das decisões tomadas para o período de contenção de contactos, no acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local e a eventos de qualquer natureza (com exceção de celebrações religiosas)”.

Os testes são também admitidos nos dias 24, 25, 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro “no acesso a restaurantes e estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar ou celebrações autorizadas de Ano Novo”.

“Estas alternativas visam diversificar as opções disponíveis ao alcance da população num momento excecional e de elevada procura”, refere a nota.