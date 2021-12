Acordei cedo demais com as bátegas de água a matraquearem na janela do meu quarto. Quando saí de Alcácer, as rolas, desiludidas, dependuravam-se como vírgulas nos cabos telefónicos, certamente com as asas pesadas demais para poderem voar. Um céu desenhado a carvão ocupava o céu de horizonte a horizonte. Ao longe, um trovão, reclamando contra não sei quê. Ao chegar aos Olivais, perto das Piscinas e do liceu onde cumpri um ano da minha distraída vida de estudante, uma sombra enorme desceu sobre o vidro dianteiro do carro, como se fizesse um esforço para o erguer no ar. Depois, rodou e ganhou a forma de um abutre, pousando pesadamente no corrimão da passagem para peões que fica em frente à escola do lado oposto da rotunda. Cumpri o círculo completo para poder ter a certeza da realidade de vê-lo. Estava lá. Completo. O abutre. Um homem que subia as escadas parou estupefacto e não se atreveu a galgar mais degraus. O bicho era grande, imponente. Um ser estranho num lugar estranho. De onde veio? Para onde ia? Enquanto eu andava à roda e à roda para observar o fenómeno, o homem mantinha-se parado. Talvez conhecesse o abutre de Kafka: “O abutre bicava-me os pés. Já me havia dilacerado os sapatos e as meias, e agora bicava-me os próprios pés. Sempre que me arrancava um pedaço, voava, inquieto, várias vezes ao meu redor, e depois prosseguia o seu trabalho”.O trabalho do abutre dos Olivais não era bicar os pés do homem. Parecia até ignorá-lo numa suprema altivez de quem está habituado às montanhas e se vê preso numa teia de prédios. Não sei, sequer, se havia alguma intimidade entre o homem e o abutre. Talvez fossem parte um do outro e por isso se congelassem naquele momento de tempo à medida que a chuva ia caindo sem piedade da imagem absurda. Depois percebi que não iria assistir ao fim do conto de Kafka: “O abutre voou um pouco mais distante, recuou para obter um bom impulso e, como um atleta que arremessa o dardo, enfiou profundamente o bico na minha boca. Ao cair de costas, senti-me aliviado. Senti que no meu sangue – e este preenchia-me todas as profundidades e inundava-me todas as margens – o abutre, irremediavelmente, se afogava”. Este abutre não voou mais. Quando me vim embora, deixei os dois no mesmo lugar.