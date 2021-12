Brincar ao Sozinho em Casa

O sacana do vírus tocou-me, logo na altura me que mais me custa (parece que adivinha) e por isso será ele a minha única companhia.

Desde que me conheço que passo o Natal em família. Se há coisa que quem me rodeia sabe é a importância que dou a esta altura do ano. Começa no início de Dezembro e prolonga-se até 25 (a passagem de ano nunca foi o meu forte). Acho que é por sempre ter sido tão feliz nesta quadra e por ter a sorte das pessoas à minha volta me proporcionarem momentos tão bons e especiais mas também pelo espírito que se respira no ar. Mesmo quando vivi fora do país, nunca abdiquei de para cá viajar para passar este dia junto de quem mais gosto. Este ano pela primeira vez será diferente. Não vai haver pressa para ir jantar, nem a azáfama do costume para abrir os presentes. Não vou ter os meus pais à mesa, nem a minha irmã. Na verdade não vou ter ninguém. O sacana do vírus tocou-me, logo na altura me que mais me custa (parece que adivinha) e por isso será ele a minha única companhia.

No principio confesso que me custou a aceitar a ideia. Não pela doença em si, acredito no poder da vacina e os sintomas foram sempre leves mas por nunca me ter imaginado a passar o Natal assim. Sozinho. A minha vontade foi desligar o telemóvel e só o voltar a ligar dia 26. Como diz o meu melhor amigo sobre a minha pessoa: “coração de ouro, feitiozinho de merda”. A verdade é que nestas alturas temos duas opções. Ou nos deixarmos ir (abaixo) ou damos duas chapadas na cara para arrebitar e começamos a fazer planos para os dias de isolamento. Afinal de contas estamos sempre a dizer que não temos tempo para nada e aqui está uma oportunidade para colocar algumas coisas em dia. Escolhi a segunda.

Comecei então por preparar a minha ementa para os dias em causa (até a afixei no frigorifico) escolher as séries que tinha em atraso e colocar na mesa da sala os livros que estão ali faz tempo à minha espera para serem lidos.

Embora esteja a usufruir destes dias da melhor forma possível percebi que só gostamos de estar fechados em casa quando não somos impedidos de ir à rua. Lembrei-me também que com tanta gente infetada nesta altura e com tantas modernices que inventam é pena que não exista nenhuma app ou site que possa (com o consentimento dos próprios) juntar pessoas vizinhas ou mais próximas que estão na mesma situação e dar a oportunidade de se reunirem e poderem fazer companhia umas às outras. Uma espécie de Co(n)vidados de Natal. Seria uma excelente forma de atenuar a solidão e de dar um pouco de alegria a quem vive próximo. Afinal de contas, que eu saiba não existe qualquer problema de pessoas com covid estarem juntas no mesmo espaço. Uma espécie de isolamento coletivo em que pudesse existir alguma animação, se partilhasse a comida e uma boa conversa. Para que não infectassem ninguém teriam 30 minutos para se deslocarem de umas casas para as outras, minutos esses em que todos os não infetados seriam aconselhados a permanecer fora da rua.

Como não existe nada disso vou ter que inventar um programa para fazer sozinho. Vai dar para ver o “Sozinho em Casa”, que nunca passa nas televisões nesta altura do ano. Antes sozinho em minha casa do que sozinho numa cela de uma prisão sul africana, há que ver a coisa pelo lado positivo. Brincadeiras à parte, muito boa gente que tem a sorte de ter famílias fantásticas vai ser obrigada a experienciar um pouco da solidão (mesmo que momentânea) de tantos que não têm nada nem ninguém. Daqueles a quem a vida deu tão pouco ou a quem roubou tanto. Talvez seja uma boa altura para retirar alguma lição e dar mais valor ao que temos. Quanto a mim, já aceitei a sorte que me calhou este ano e só agradeço a quantidade de pessoas que me têm ligado a oferecer ajuda. Fez-me perceber que mesmo não estando presentes tenho ao meu lado muitas pessoas que se preocupam comigo. Não desanimem. Para o ano será melhor. Um Feliz Natal a todos!