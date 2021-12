Unicórnios. As novas startups com cores nacionais a valerem mais de mil milhões

Estávamos no último dia da edição de 2021 da Web Summit, a 4 de novembro, quando António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, anunciou o quinto unicórnio português. “Temos mais unicórnios do que Espanha, Grécia e Itália juntos”, saudava na altura o CEO, esperançoso que mais cinco ou seis startups viessem a alcançar a fasquia dos mil milhões de dólares. E a verdade é que, desde aí — em pouco mais de mês e meio —, foram anunciados dois novos unicórnios com cores nacionais.

A 22 de novembro juntou-se aos cinco já existentes (Farfetch, Talkdesk, Outsystems, Feedzai e Remote) a SWORD Health. E menos de um mês depois, a 15 de dezembro, a Anchorage Digital foi a sétima startup com fundadores nacionais a atingir o estatuto de unicórnio e a primeira do mundo das criptomoedas a alcançar este patamar.

Um unicórnio para a reabilitação A criação da SWORD Health em 2015 está diretamente ligada à experiência pessoal do seu CEO e fundador, Virgílio Bento. O seu irmão enfrentou uma experiência traumática na década de 90 que exigiria um tratamento de reabilitação contínuo e intensivo que não existia. Vários anos mais tarde, Virgílio Bento viu uma oportunidade para encontrar uma solução alternativa nesta área e desenvolveu uma plataforma focada nas patologias músculo-esqueléticas.

“Essa tão necessária reabilitação intensiva era totalmente dependente de recursos humanos altamente especializados e parte da solução para este problema estaria na tecnologia”, conta o diretor executivo ao i.

Desde então, a startup com sede no Porto, mas com presença à escala global, tem desenvolvido um produto inovador e disruptivo na área da saúde e dos tratamentos de patologias músculo-esqueléticas que contribui hoje para a saúde de mais de 2 mil milhões de pessoas a nível mundial.

“Inicialmente, é feita uma avaliação por uma equipa de fisioterapeutas que desenvolve um programa de tratamento para a recuperação, que é depois feito através da utilização de sensores de movimento e com recurso a um tablet”, explica.

Para isso, o terapeuta digital da SWORD Health recolhe informação sobre a qualidade do movimento com recurso a sensores colocados no corpo do paciente e, com a ajuda de inteligência artificial, guia o paciente em tempo real na execução correta dos exercícios através do tablet no conforto de sua casa. Além disso, as sessões de terapia são acompanhadas e supervisionadas remotamente por um fisioterapeuta credenciado.

“A nossa missão é libertar 2 mil milhões de pessoas da dor física e, desse modo, garantimos uma reabilitação intensiva e uma recuperação rápida”, assegura Virgílio Bento.

A Sword Health foi a “startup portuguesa mais rápida a atingir o estatuto de unicórnio” e é uma das startups com “maior crescimento nos EUA no último ano”. Segundo a empresa, a sua valorização disparou 20 vezes, o número de empresas clientes aumentou 12 vezes para mais de 150, tendo o número de minutos de terapia crescido dez vezes em apenas um ano.

Avaliada em dois mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros), a tecnológica tenciona agora acelerar a expansão local e global e recrutar 300 colaboradores durante os próximos meses.

“Queremos continuar a cumprir a nossa missão e a garantir que esta solução esteja onde e quando os pacientes precisarem. Na prática, queremos maximizar o acesso ao tratamento das patologias músculo-esqueléticas através do desenvolvimento de novas terapias digitais, desde a prevenção até aos cuidados pós-cirurgia”, reforça Virgílio Bento.

Um unicórnio cripto nativo A Anchorage Digital foi construída porque existia uma necessidade. Em 2017, vários investidores tinham perdido acesso aos seus ativos digitais e pediram ajuda a Diogo Mónica.

“Mesmo sendo experts em negociação de ativos digitais e investimentos, os aspetos tecnológicos de gerir chaves criptográficas é um mundo totalmente novo”, conta o presidente e cofundador do sétimo unicórnio com ADN português.

O empreendedor, formado em Engenharia de Telecomunicações e Informática começou a fazer consultoria para ajudar a resgatar estes ativos perdidos.

“Devido a essa necessidade que observamos, e juntamente com o cofundador Nathan McCauley, fundamos a Anchorage com o objetivo de tornar a criptografia acessível e segura para todos”, indica em declarações ao i.

Agora, oferecem numa só plataforma tudo o que é preciso para usar ativos digitais: custódia de ativos digitais, negociação de ativos digitais, empréstimo e APIs (interface de programação de aplicações), são apenas alguns dos serviços de que dispõem.

“Bancos e fintechs podem usar a nossa plataforma para oferecer serviços de criptografia aos seus clientes, instituições, bem como negociar e manter os seus ativos digitais seguros”, esclarece.

Avaliada em três mil milhões de dólares (cerca de 2,7 mil milhões de euros), a Anchorage Digital é também a única empresa de criptografia nos Estados Unidos a ter uma autorização bancária nacional, permitindo aos clientes trabalhar com um parceiro com o mesmo nível de responsabilidades regulatórias.

Isto só foi possível porque, nos últimos dois anos, verificaram um aumento de 800% no crescimento de clientes e um aumento do número de colaboradores em 175% até à data, o que atraiu o investimento da norte-americana KKR na Anchorage.

Este investimento foi feito através do Next Generation Technology Growth Fund II, um fundo dedicado ao investimento no setor tecnológico, sendo o primeiro investimento direto de capital próprio numa empresa de ativos digitais.