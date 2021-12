Farmácias passaram a ter a melhor zona VIP

Penso que nem nos melhores pensamentos noturnos alguém sonhou que o mundo ia pular tanto como nos últimos dois anos. Além de todos os problemas graves e sérios, há outros que acabam por revelar a nossa mentalidade. Quando as discotecas reabriram não faltavam telefonemas de amigos a pedir uma cunha para os filhos e sobrinhos conseguirem entrar pela “chamada” porta da guest list, ou seja, sem estar na fila horas à espera. Sim, quando a animação noturna voltou houve discotecas que tiveram filas de mais de duas horas, onde milhares de jovens, e menos jovens, esperavam ansiosamente para chegar ao balcão ou à pista de dança, consoante os interesses. Nos últimos tempos, as “cunhas” mudaram de esquina e não são para as discotecas, que terão hoje a sua última noite – até meados ou finais de janeiro –, mas sim para as farmácias. “Conheces alguém que tenha uma farmácia? É que preciso de fazer o teste porque tenho hoje um jantar e está tudo esgotado”, é algo que se tem ouvido muito nos últimos dias. É que, mesmo nos testes pagos, há filas de candidatos e se houver uma porta com guest list, é bem melhor. Nos tempos que correm, os momentos de angústia depois de se fazer o teste remetem-nos para uma ansiedade impressionante. Tenho feito testes em farmácias e em casa e enquanto não surge o negativo é sempre uma agitação. Quem anda na rua, trabalha ou tem encontros profissionais ou pessoais nunca está seguro, apesar do teste anterior ter dado negativo. E é preciso aprender a viver neste estado permanente de alerta, pois o raio do vírus está a espalhar-se a uma velocidade impressionante. Penso mesmo que o Governo não devia comparticipar só seis testes, pois ninguém está livre de ir às compras e ficar contaminado. Por isso, acho que três testes semanais – para quem tem uma vida ativa – seria o preferível. Custa dinheiro? Sim, mas o Estado desembolsará muito mais se os hospitais ficarem cheios de pessoas com a covid-19. Resumindo: proteja-se e não acredite que um teste negativo o deixa seguro para o dia seguinte. Boas festas longe da covid.