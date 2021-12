Covid-19. França prevê 100 mil casos diários de novos infetados

Num claro alerta para a população, o ministro da Saúde francês, Olivier Veran, avisou que o país pode, em breve, estar a registar cerca de 100 mil casos de infeção de covid-19 por dia, um claro aumento dos 70 mil casos diários que a França está a observar, numa altura em que enfrenta a quinta vaga da pandemia.

“Provavelmente vamos ultrapassar as 100 mil infeções por dia até ao final do mês. É o que é esperado pelas modelagens”, disse o ministro da Saúde à BFM TV, esta quarta-feira, um dia depois do país ter registado 72.832 novas infeções e 210 vítimas mortais.

Um dos fatores responsáveis por este aumento de infeções é a nova variante Omicron, a mais infecciosa entre as variantes conhecidas da covid-19, que é responsável por 20% das novas infeções e que se tornará dominante no início de janeiro, confirmou Veran.

“Existe apenas uma certeza. A Omicron é muito contagiosa, vai espalhar-se e nenhum país será poupado”, disse o ministro.

Esta é uma situação que está a alarmar o Governo francês – nomeadamente o Presidente Emmanuel Macron, já que a gestão da pandemia é um dos principais fatores para a sua reeleição. No entanto, ao contrário de alguns vizinhos europeus, como os Países Baixos, o ministro informou que não serão adotadas novas restrições durante as festividades de final de ano para controlar a pandemia.

A França já possui um dos sistemas do passe de saúde mais estritos da Europa, tendo adotado medidas como exigir uma prova da vacinação completa, de recuperação ou um teste recente para entrar em restaurantes ou estabelecimentos culturais.

O Executivo francês espera que um aumento do número de pessoas vacinadas seja suficiente para manter a pandemia “controlada”, tendo já anunciado que, esta quarta-feira, seria iniciado o processo generalizado de vacinação contra covid-19 de todas as crianças com idades entre os 5 e os 11 anos, anunciou o ministro, acrescentando ainda que a inoculação é voluntária.

Apesar de o país estar já a vacinar crianças destas idades com risco de desenvolvimento da doença de forma grave devido a antecedentes de saúde ou que estão em contacto com pessoas vulneráveis, agora, Veran informou que a vacinação das crianças contra o covid-19 obteve parecer favorável dos especialistas e insistiu que este processo é recomendável pela defesa individual e pela limitação dos contágios.

O ministro afirmou que na terça-feira se encontravam 145 crianças com idades entre os 5 e os 11 anos hospitalizadas em França com o mais recente coronavírus, 27 das quais em unidades de cuidados intensivos.

No conjunto, estes pacientes representam menos de 1%, mas o risco “deve ser considerado”, sublinhou Veran.

Infeções a crescer em Espanha Entre terça e quarta-feira, Espanha registou 49.823 novos casos de covid-19, o número mais elevado desde o início da pandemia que fez saltar a incidência acumulada para 695 casos por cada 100.000 habitantes, tendo morrido 94 pessoas.

Face a este aumento de casos, os líderes das comunidades autónomas do país reuniram-se e decidiram que pretendem tornar obrigatória a utilização de máscara nos espaços públicos exteriores, anunciou o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez.

De acordo com a imprensa espanhola, esta foi a primeira de uma série de propostas que poderão ser aprovadas num conselho de ministros extraordinário que terá lugar na quinta-feira, se receberem o acordo dos presidentes das 17 comunidades autónomas espanholas e das duas cidades autónomas do norte de África, Ceuta e Melilla.