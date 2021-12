Sporting nos 'quartos' depois de reviravolta frente ao Casa Pia (2-1)

A visita do Sporting ao Casa Pia, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, acabou com os 'leões' a protagonizar uma reviravolta que assegurou o lugar nos 'quartos' da competição.

Baixo uma intensa chuva, o Casa Pia colocou-se cedo em vantagem, com um golo de João Silva aos 8 minutos. De seguinda, no entanto, o Sporting atingiu a igualdade no marcador aos 32', com golo de Sebastián Coates.

Ao intervalo, a partida mantinha-se em 1-1, mas Pablo Sarabia não demorou a colocar o Sporting na frente, colocando o marcador em 2-1, onde ficaria até ao fim do tempo regulamentar.

Quando faltavam 20 minutos de jogo, no entanto, os 'leões' ficaram reduzidos a 10 jogadores, após o árbitro da partida ter expulso Tabata. Ainda assim, o emblema de Alvalade manteve-se na frente, e garantiu a passagem à fase seguinte da competição, onde estão já o Leça, o Portimonense e o Tondela.