Clássico. Catorze golos se marcaram por entre as tranquibérnias

Não era, de forma alguma, a primeira vez que os dois rivais se encontravam, e até aí o FC Porto levava clara vantagem em jogos oficiais – 2-1 e 3-0 na meia-final do Campeonato de Portugal de 1932; 8-0 e 2-4, nos quartos-de-final da mesma prova em 1933; depois com um pouo de mais equilíbrio nos jogos para o Campeonato Nacional, que se chamou inicialmente Campeonato da I Liga, tal como hoje: FC Porto 2 - Benfica 1 e Benfica 3 - FC Porto 0 (1935); FC Porto 2 - Benfica 2, e Benfica 5 - FC Porto 1 (1936); FC Porto 2 - Benfica 1 e Benfica 6 - FC Porto 0 (1937); Benfica 3 - FC Porto 1 e FC Porto 2 - Benfica 2 (1938). Tal como aconteceu durante anos com a Taça de Portugal, o Campeonato de Portugal (da qual é legítima herdeira por decisão do Congresso da FPF, por mais que se levantem agora vozes mais revisionistas do que a do próprio filho de Besarion Jughashvili e Ekaterine Geladze, um tal de Josef Estaline) jogava no final da competição principal e todo de seguida.

Em 1938 tivemos, portanto, duas doses de clássico, a primeira em fevereiro e abril (para o campeonato), a segunda a 29 de maio e a 5 de junho, a contar para o Campeonato de Portugal, tal como o jogo da próxima quinta-feira, nas Antas, conta para a Taça. Quartos-de-final, a duas mãos como todas as eliminatórias, com o Benfica a sofrer na primeira mão, no Porto, no Campo do Ameal, uma derrota que lhe deixava a vida carregada de espinhos para o segundo jogo em Lisboa: 2-4.

Nessa tarde do Ameal, o grande Artur de Sousa, o Pinga, deu cabo do bestunto à defesa do Benfica, com Vieira e Gustavo em palpos de aranha. Pelos 13 minutos, os golos entornaram-se como se alguém tivesse aberto uma garrafa de espumante previamente chocalhada: Pinga, a começar, depois Rogério empatar (15 minutos); 2-1 por Carlos Nunes, a passe de Pinga (20 minutos); 2-2 por Espírito Santo, logo no minuto seguinte; 3-2 por Costuras, aos 40 minutos, já se tinha, entretanto, criado uma cegarrega do pior, com Rogério a ser expulso por carga dura sobre Nunes que meteu uma discussão acesa com toda equipa encarnada a rodeara o sr. Álvaro Antunes, vindo de Coimbra para dirigir o encontro, e este a fazer ouvidos moucos e a manter firmemente a sua decisão. Também o golo de Costuras foi muito discutido, reclamando os lisboetas falta sobre o guarda-redes Amaro. Debalde.

Durante toda a parte a jogar com dez, o Benfica aguentou-se, ainda assim, e só sofreu mais um golo, através de Carlos Nunes numa recarga a um remate à barra de Correia Dias (54m). As cenas de fudevu continuaram, e Costuras viria igualmente a ser expulso. A segunda volta não prometia nada de muito pacato.

A goleada O jogo das Amoreiras foi um tormento para o FC Porto. Em apenas meia-hora, as águias conseguiram cinco golos: Alfredo Valadas (5 minutos); Domingos Lopes (17m); Luís Xavier (22m); Espírito Santo (26m) e outra vez Luís Xavier (28 m). Um vendaval de ataque encarnado levou tudo à frente e Soares dos Reis, o keeper azul-e-branco, parecia meio entontecido com o que lhe estava a acontecer. Um jornal da época procurava desculpá-lo: “Soares dos Reis parece ter sentido muito o facto de lhe terem atribuido a titularidade. Mostrou um grande nervosismo, incapaz de agarrar as bolas, preferindo socá-las, e sendo responsável por, pelo menos, dois golos sofridos”.

Depois do que acontecera no Ameal, havia quem estivesse à espera de alguma espécie de revolta armada. De facto, o público foi beligerante. Os assobios e os apupos aos jogadores do FC Porto foram constantes. Mas, dentro de campo, os adversários respeitavam-se. Até que...

O Benfica fechou o resultado e a eliminatória com mais dois golos do fantástico Espírito Santo, um dos maiores atletas portugueses de sempre – que também era um barra em atletismo, sobretudo nos saltos –, aos 50 e aos 63 minutos. Depois, a irritação contida soltou-se nas Amoreiras. O árbitro Cunha Pinto, vindo do Porto, não soube controlar os acontecimentos. Pinga, lesionado, não jogou a segunda parte. Ângelo Pinto perdeu a cabeça e desferiu um pontapé nas costas de Feliciano Barbosa, sendo expulso. Estão decorridos 74 minutos. Dois minutos antes, Francisco Albino e Carlos Nunes tinham-se envolvido em ameaças e empurrões mútuos e já estavam nas cabinas. Uma sensação de violência gratuita pairava no ar e começava a nascer uma tendência triste para jogos que envolviam portistas e benfiquistas. Um ano mais tarde seria pior. (continua na edição de amanhã)