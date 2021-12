Morte de motorista português em França está a ser investigada pelas autoridades

A morte do motorista português em Calais, França, após alegados confrontos com migrantes que tentavam entrar no Reino Unido está a ser investigada pelas autoridades francesas, revelou, esta quarta-feira, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

À agência Lusa, a responsável revelou que o Consulado-Geral em Paris está em contacto com as autoridades francesas e que está a decorrer uma investigação sobre o caso.

O motorista, de 48 anos, morreu na estação de serviço de Epitre, perto do Túnel da Mancha, após ter obrigado três migrantes que tentavam entrar no Reino Unido a descer do seu camião.

A imprensa francesa revela que o homem terá sido agredido pelos migrantes e que depois entrou na cabine do camião, onde sofreu um ataque cardíaco. Os migrantes fugiram do local.

Até ao momento, a família da vítima não pediu apoio junto da Embaixada ou do Consulado-Geral.