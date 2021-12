Covid-19. Autoagendamento de dose de reforço para maiores de 55 anos fica disponível amanhã

O autoagendamento da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para pessoas com mais de 55 anos irá ficar disponível a partir de amanhã, quinta-feira. A informação foi avançada pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, em entrevista à SIC Notícias.

O responsável adiantou ainda que os centros de vacinação irão funcionar, também amanhã, em regime Casa Aberta para os maiores de 63 anos e para as pessoas com mais de 40 anos que foram administradas com a vacina da Janssen.

Apesar dos centros de vacinação encerrarem durante cinco dias no Natal e no Ano Novo, Lacerda Sales assegura que “não há qualquer atraso no processo de vacinação”.

“Não há qualquer atraso no processo de vacinação, pelo contrário. Penso que estamos bastante à frente do calendário previsto”, frisou.