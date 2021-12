Reino Unido regista 106.122 casos de covid-19, o valor mais alto desde o início da pandemia

O Reino Unido registou, esta quarta-feira, 106.122 casos do novo coronavírus e 140 vítimas mortais, de acordo com o Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. É a primeira vez que as autoridades britânicas reportam mais de 100 mil casos desde o início da pandemia.

O governo britânico informou ainda que, nas últimas 24 horas, contabilizaram-se mais 13,581 casos da variante Omicron, aumentando o total para 74,089.

Atualmente há 8.008 pessoas internadas com sintomas da covid-19 nos hospitais britânicas, 813 das quais deram entrada nas últimas 24 horas. Do total de internados, 849 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já deram conta de 11.647.473 contágios e 147.573 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

