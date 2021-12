Macron mantém eleições presidenciais e legislativas de 2022

A França vai manter os "prazos democráticos" das eleições presidenciais de abril e legislativas de junho de 2022, apesar da quinta vaga da pandemia de covid-19, disse hoje o Presidente francês, citado pelo porta-voz do Governo.

Emmanuel Macron "deixou muito claro que as eleições democráticas no nosso país serão mantidas, porque é uma questão da vida democrática do nosso país", disse Gabriel Attal em Paris, no final da reunião do Conselho de Ministros.

"Os prazos democráticos serão obviamente mantidos", insistiu o porta-voz na conferência de imprensa habitual após a reunião do Conselho de Ministros, presidida por Emmanuel Macron.

O porta-voz reafirmou que nenhum plano para adiar as eleições presidenciais está "em cima da mesa, ou debaixo da mesa, ou no armário ao lado da mesa", citou a agência France-Presse (AFP).

O esclarecimento de Emmanuel Macron na reunião do Governo seguiu-se a "debates em curso na imprensa" sobre um possível adiamento das eleições presidenciais devido ao agravamento da pandemia, segundo o jornal Le Figaro.

O porta-voz do Governo admitiu que poderá haver "obviamente trabalho na organização das eleições", tal como aconteceu nas votações realizadas nos últimos meses, em plena pandemia.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, apresentou uma proposta de alteração do código eleitoral para facilitar o processo de um eleitor passar uma procuração a uma pessoa não inscrita no mesmo círculo eleitoral, segundo a AFP.

Na conferência de imprensa, o porta-voz do Governo também fez uma atualização sobre a situação sanitária, afirmando que a variante Ómicron do vírus da covid-19 está a espalhar-se a "um ritmo muito rápido" em França e poderá tornar-se dominante entre o Natal e o Ano Novo.

"É provável que a epidemia aumente de novo", advertiu Gabriel Attal, sem anunciar quaisquer medidas adicionais para travar a propagação do vírus.

O porta-voz também reiterou o apelo do Governo à prudência dos franceses durante as reuniões familiares no final do ano.

"Não haverá férias na nossa luta contra a epidemia", disse.

O ministro da Saúde francês, Olivier Veran, já tinha avisado hoje que o número de contaminações deverá exceder as 100.000 por dia em França até ao final do ano, devido à elevada transmissibilidade da variante Ómicron.